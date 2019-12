2019 Goodreads Okur Ödülleri açıklandı

Dünya çapında milyonlarca üyeye sahip olan ve en büyük sanal kütüphanelerden birisi olarak anılan Goodreads, her sene düzenlediği Okur Ödülleri’ne bir yenisini daha ekledi. 4.5 milyonu aşkın kullanıcının oy kullandığı 2019 Goodreads Okur Ödülleri’nde En İyi Korku ödülünü Stephen King, En İyi Kurgu ödülünü ise Margaret Atwood aldı. Margaret Atwood’a bu sene Booker Prize’ı da kazandıran The Testaments romanı En İyi Kurgu’da birinciliği aldı. En İyi Korku’da ise yeni eserlerinden The Institute ile Stephen King var. 4 milyon 659 bin 701 oyun kaydedildiği yarışmada bilimkurgu, fantezi, korku, grafik/çizgi roman, genç yetişkin fantezi & bilimkurgu, en iyi kurgu ve en iyi ilk roman gibi kategorilerinde oylamalar yapıldı. İşte kazananlar:

En İyi Bilimkurgu Romanı

Recursion, Blake Crouch



En İyi Fantastik Kurgu Romanı

Ninth House, Leigh Bardugo



En İyi Korku Romanı

The Institute, Stephen King



En İyi Grafik/Çizgi Roman

Pumpkinheads, yazan Rainbow Rowell ve çizen Faith Erin Hicks



En İyi Genç Yetişkin Fantezi ve Bilimkurgu Romanı

The Wicked King, Holly Black



En İyi İlk Roman

Red, White, & Royal Blue, Casey McQuiston



En İyi Kurgu

The Testaments, Margaret Atwood