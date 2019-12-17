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    17-12-2019

						
2019 Goodreads Okur Ödülleri açıklandı 

						

							
							

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Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Dünya çapında milyonlarca üyeye sahip olan ve en büyük sanal kütüphanelerden birisi olarak anılan Goodreads, her sene düzenlediği Okur Ödülleri’ne bir yenisini daha ekledi.  4.5 milyonu aşkın kullanıcının oy kullandığı 2019 Goodreads Okur Ödülleri’nde En İyi Korku ödülünü Stephen King, En İyi Kurgu ödülünü ise Margaret Atwood aldı. Margaret Atwood’a bu sene Booker Prize’ı da kazandıran The Testaments romanı En İyi Kurgu’da birinciliği aldı. En İyi Korku’da ise yeni eserlerinden The Institute ile Stephen King var. 4 milyon 659 bin 701 oyun kaydedildiği yarışmada bilimkurgu, fantezi, korku, grafik/çizgi roman, genç yetişkin fantezi & bilimkurgu, en iyi kurgu ve en iyi ilk roman gibi kategorilerinde oylamalar yapıldı. İşte kazananlar: 
En İyi Bilimkurgu Romanı 
 Recursion, Blake Crouch
 
 En İyi Fantastik Kurgu Romanı
 Ninth House, Leigh Bardugo
 
 En İyi Korku Romanı
 The Institute, Stephen King
 
 En İyi Grafik/Çizgi Roman
 Pumpkinheads, yazan Rainbow Rowell ve çizen Faith Erin Hicks
 
 En İyi Genç Yetişkin Fantezi ve Bilimkurgu Romanı
 The Wicked King, Holly Black
 
 En İyi İlk Roman
 Red, White, & Royal Blue, Casey McQuiston
 
 En İyi Kurgu
 The Testaments, Margaret Atwood
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
2019 Goodreads Okur Ödülleri açıklandı 

					

				

				
				

					
Peyami Safa Sempozyumu Aynalı Geçit’te

					

				

				
				

					
“İstanbul’un Edebiyat Coğrafyası” Beyoğlu’ndan başladı 

					

				

								
				

					
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