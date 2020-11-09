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    09-11-2020

						
20.Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu

						

							
							

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Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkıları ile düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu.  Nuh Tepesi En iyi film dalında birinci olurken, Kız Kardeşler filmindeki performanslarıyla Cemre Ebuzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştılar. En iyi erkek oyuncu dalında ise Nuh Tepesi filmindeki oyunculuklarıyla Haluk Bilginer ve Ali Atay birinciliğe layık görüldü.
 
 
Festivalin özel ödüllerine layık görülen isimler sırasıyla;
Vefa Ödülü Münir Özkul adına Kızı Güner Özkul
Yaşam Boyu Onur Ödülü Füsun Demirel 
Yaşam Boyu Onur Ödülü Selçuk Yöntem 
2019 Seyirci Özel Ödülü Misafir Filmi
Festivalin birincileri ise şöyle sıralanıyor;
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Türkiye birincisi 
Yaylacı Filmi Fatih Ertekin
12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması – Almanya birincisi 
Barfuss Durch Glas Timur Küçükince
1.Belgesel Yarışması birincisi
Sevan the Craftsman ve Kadın Olmanın Günahı filmleri ile Yönetmen Ümran Safter
8. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması En’leri
Birol Ünel- Jüri Özel Ödülü Kraliçe Lear
En iyi Senaryo Kronoloji – Ali Aydın
En iyi Görüntü Yönetmeni Aden –Barış Aygen 
En iyi Erkek Oyuncu Nuh Tepesi 
Haluk Bilginer 
Ali Atay
En iyi Kadın Oyuncu Kız Kardeşler 
Cemre Ebüzziya
Helin Kandemir
Ece Yüksel
En iyi Yönetmen Kız Kardeşler / Emin Alper
En iyi Film Nuh Tepesi 
						

						

						
						
												

							
							

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Şiir bir dil işçiliği olduğu kadar bir anlam işçiliğidir de. Çünkü dil bize aynı zamanda bir inceliğin adresini verir. Dilin doğduğu yer, bir ömür insanın yazgısıyla birlikte kol kola yürür. Tohum orasıdır. Dünyanın, adına ömür dediğimiz yaşamak kavgasının başladığı yerde olanca müşfikliğiyle dili görürüz. Dili yani anlama ve kavrama çabamızı.

					
				

			

			
			

				 
				
				
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