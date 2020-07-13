Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Koray Sarıdoğan’ın kaleme aldığı Yeraltı Kütüphanesi - 90’lar Türkiyesi’nde Altkültür: Rock, Dergi, Fanzin, Edebiyat adlı araştırma kitabı, rock müziğin 90’ların altkültürünü, müzik yayıncılığını, dergilerini, fanzinlerini, edebiyatını nasıl etkilediğini araştırıyor.
90’lar gençliği Beat Edebiyatı’nda ne buldu? Bukowski, Fante, Ginsberg, Brautigan’ın Türkçedeki yayım serüveni nasıl seyretti? 90’ların intihar eden yazarları ve ‘yeraltı edebiyatı’ konusu. Dünyayı 21. yüzyıla sürükleyen değişim rüzgârlarının getirdikleri, 90’lar Rock kültürünü hazırlayan 80’lerden 2000 sonrasına uzanan süreçte Rock altkültürünün Türkiye’deki serüvenini merak edenler için…
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