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    13-07-2020

						
90’lar Türkiyesi’nde Altkültür: Rock, Dergi, Fanzin, Edebiyat

						

							
							

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Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Koray Sarıdoğan’ın kaleme aldığı Yeraltı Kütüphanesi - 90’lar Türkiyesi’nde Altkültür: Rock, Dergi, Fanzin, Edebiyat adlı araştırma kitabı, rock müziğin 90’ların altkültürünü, müzik yayıncılığını, dergilerini, fanzinlerini, edebiyatını nasıl etkilediğini araştırıyor.
 
90’lar gençliği Beat Edebiyatı’nda ne buldu? Bukowski, Fante, Ginsberg, Brautigan’ın Türkçedeki yayım serüveni nasıl seyretti? 90’ların intihar eden yazarları ve ‘yeraltı edebiyatı’ konusu. Dünyayı 21. yüzyıla sürükleyen değişim rüzgârlarının getirdikleri, 90’lar Rock kültürünü hazırlayan 80’lerden 2000 sonrasına uzanan süreçte Rock altkültürünün Türkiye’deki serüvenini merak edenler için…
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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