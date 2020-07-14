Adalet Ağaoğlu’na veda…

Türk edebiyatının kıymetli yazarlarından Adalet Ağaoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören yazar 91 yaşında hayata veda etti. Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır kitaplarından oluşan Dar Zamanlar Üçlemesi, Fikrimin İnce Gülü başta olmak üzere edebiyatımıza sayısız eser ve unutulmaz kadın karakterler kazandıran büyük romancıyı saygıyla anıyoruz.
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ABD’li romancı, oyun yazarı ve aktivist James Baldwin’in kitaplarının birçoğunu okurla buluşturan Yapı Kredi Yayınları, 16 Temmuz Perşembe günü saat 18:00’da James Baldwin anısına bir söyleşi düzenliyor. Nefes Alamıyorum adlı söyleşinin konukları Zeynep Oral ve Zeynep Miraç.
Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Koray Sarıdoğan’ın kaleme aldığı Yeraltı Kütüphanesi - 90’lar Türkiyesi’nde Altkültür: Rock, Dergi, Fanzin, Edebiyat adlı araştırma kitabı, rock müziğin 90’ların altkültürünü, müzik yayıncılığını, dergilerini, fanzinlerini, edebiyatını nasıl etkilediğini araştırıyor.
Karakarga Yayınları tarafından yayımlanan Koray Sarıdoğan’ın kaleme aldığı Yeraltı Kütüphanesi - 90’lar Türkiyesi’nde Altkültür: Rock, Dergi, Fanzin, Edebiyat adlı araştırma kitabı, rock müziğin 90’ların altkültürünü, müzik yayıncılığını, dergilerini, fanzinlerini, edebiyatını nasıl etkilediğini araştırıyor.
24. Sofya Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Yönetmen Emin Alper’in filmi “Kız Kardeşler”, En İyi Balkan Filmi Ödülü’nün sahibi oldu. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan Kız Kardeşler, geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali’nde beş ödül birden kazanmıştı.
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