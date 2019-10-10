Akbank Sanat’ta Ara Güler belgeseli

Akbank Sanat, 15 Ekim’de İFSAK’ın işbirliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği “Bu Dünya Böyle Dünya” isimli Ara Güler belgeseline ev sahipliği yapıyor. Bu Dünya Böyle Dünya belgeseli, adını Coşkun Aral’la Ara Güler’in 1986 yılında açtıkları sergiden alıyor. Belgesel, kırk yılı aşkın dostluklarının anısına Coşkun Aral tarafından hazırlandı. Ara Güler belgeselde hem tarihi belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işliyor. Büyük usta, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler’in ağzından kendi kariyerinin de dönüm noktalarını dinliyoruz. Belgeselde Ara Güler kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor. 15 Ekim Salı günü saat 19.00’da başlayacak belgesel gösteriminin ardından Coşkun Aral ile söyleşi gerçekleştirilecek.



