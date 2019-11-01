Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde kurulan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), KONDA Araştırma ve Danışmanlık’la yürüttüğü okuma kültürü araştırması sonuçlandı. OKUYAY Platformu bu araştırmayla, Türkiye çapında uzun süredir eksikliği duyulan ve en son 2011 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “okuma kültürü çalışmasını” yeniledi. Aradan geçen sürede toplumdaki okuma alışkanlıklarının değişimini, gelişimini, tercihlerini ve bakış açılarını derinlemesine inceleyen araştırma ilk kez 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda açıklanacak. Türkiye’de yayıncılık, eğitim, kütüphanecilik, sivil toplum, kültür endüstrileri, medya gibi birçok sektörü yakından ilgilendiren araştırmanın sonuçları; KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve KONDA’nın analistlerinden Aydın Erdem’in katılımıyla düzenlenecek “Aslında Okuyoruz: Türkiye’nin Güncel Okuma Kültürü Araştırması” başlıklı panelde duyurulacak. OKUYAY Platformu ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin birlikte düzenlediği panel, 3 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.45’te TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin Karadeniz Salonu’nda gerçekleşecek.
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