Asteriks’in çizeri Albert Uderzo, hayatını kaybetti

Asteriks çizgi romanlarıyla tanınan Fransız çizgi roman sanatçısı -Albert Uderzo, geçirdiği kalp krizi sonucu 92 yaşında hayata veda etti. Bir grup Galyalının Roma İmparatorluğu’na karşı savaşını anlatan çizgi roman Asteriks ilk kez René Goscinny ve Uderzo’nun kaleminden çıkmıştı. Goscinny’nin 1977’de yaşamını yitirmesinin ardından Asteriks’i 2009 yılında, emekli olana kadar Uderzo hayatta tuttu.İlk kez 1959 yılında Pilote dergisinde yayınlanan ve dünya çapında da ün salan eser 100’den fazla dile çevrildi. 350 milyon kopyası satılan çizgi roman serisi 11 filme de konu oldu. En bilinen eseri Asteriks serisi olan Albert Uderzo aynı zamanda Rene Goscinny ile beraber Oumpah-pah adlı çizgi romanın yaratıcısıydı
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