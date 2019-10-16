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    16-10-2019

						
Avni Lifij'in dünyası Sabancı Müzesi'nde  

						

							
							

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Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij’in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Avni Lifij. Çağının Yenisi” başlıklı sergi 1914 Kuşağı’nın özgün temsilcilerinden Avni Lifij’in çok yönlü üretimine ışık tutuyor.  Konsepti ve yönetimi SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer’e ait olan “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının kimliğini Türkiye’de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendirerek, mensubu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye sanat tarihindeki öncül konumunu aydınlatmayı amaçlıyor. Sanatçının ailesi tarafından günümüze kadar titizlikle korunarak ulaştırılan koleksiyon ile arşiv malzemeleri; ilk kez sanatçının başyapıtlarıyla beraber sergileniyor.
Avni Lifij’in yoğun üretimini yansıtan seçkide Sakıp Sabancı Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Milli Kütüphane koleksiyonları ve özel koleksiyonlarda bulunan, Türk resim tarihinin başyapıtları arasında yer alan Avni Lifij eserleri bir araya getiriliyor. Pipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi, Mareşal Fevzi Çakmak’ın Portresi, Alegori, Sanatkârın Kendi Portresi gibi uzun zamandır sergilenmemiş ve özel koleksiyonlardan daha önce hiç sunulmamış Avni Lifij eserleri izleyiciyle buluşuyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Quentin Tarantino roman yazıyor

						
Hollywood’un büyük ismi Quentin Tarantino geçtiğimiz ay vizyona giren 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood üzerine konuştuğu bir söyleşide, şu sıralar bir roman üzerine çalıştığını söyledi. 10. filmiyle yönetmenliğe veda edeceğini açıklayan yönetmen şimdilik yeni bir film üzerine çalışmayı rafa kaldırmış durumda.

						
					

					

					

										

					

						
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Haberler

				

					
Quentin Tarantino roman yazıyor

					

				

				
				

					
Avni Lifij'in dünyası Sabancı Müzesi'nde  

					

				

				
				

					
Murakami bu kez ‘yazar olmayı’ yazdı

					

				

								
				

					
Booker Ödülü iki yazara verildi 

					

				

								
				

					
Cahit Sıtkı Tarancı vefatının 63. yılında anıldı 

					

				

				

			

			
									

				
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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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