Ay Vakti dergisi 20. yılında, 182. sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Eylül-Ekim sayısında şiirler, inceleme yazıları, denemeler, söyleşiler, gezi, sinema yazıları yer alıyor. Derginin 20. yılına özel giriş yazısı şöyle başlıyor:
“Merhaba yirminci yıl.
Seninle kaç bahar giyindi kuşandı, kaç sonbahar yaprak döktü.
İlk sayının yayınlandığı yıl doğan çocuklar yirmi yaşına girdi.
Nefes alan nice canlı belki de hayatiyetini sürdürmüyor.
Gün kaç kez doğdu, ay kaç kez battı saymadık.
Var olmak için yokluk kemendine kaç kez ilmek atıldı sormadık.
Geceler bizimle nefes alırken, kilitleniyordu ortalık.
Semazenler kuşatıyordu şehrimizi.
Şiirle, hikâyeyle, denemeyle, incelemeyle, araştırmayla, mektupla, sinemayla... Hasılı, her alanda
yazılanı turfanda olması hasebiyle önemsiyorduk.
Bir ümit çağlayanıydı umutlarımız.”
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