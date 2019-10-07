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    07-10-2019

						
Ay Vakti dergisi 20. yılında

						

							
							

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Ay Vakti dergisi 20. yılında, 182. sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Eylül-Ekim sayısında şiirler, inceleme yazıları, denemeler, söyleşiler, gezi, sinema yazıları yer alıyor. Derginin 20. yılına özel giriş yazısı şöyle başlıyor:
 
 
 
“Merhaba yirminci yıl.
 
Seninle kaç bahar giyindi kuşandı, kaç sonbahar yaprak döktü.
 
İlk sayının yayınlandığı yıl doğan çocuklar yirmi yaşına girdi.
 
Nefes alan nice canlı belki de hayatiyetini sürdürmüyor.
 
Gün kaç kez doğdu, ay kaç kez battı saymadık.
 
Var olmak için yokluk kemendine kaç kez ilmek atıldı sormadık.
 
Geceler bizimle nefes alırken, kilitleniyordu ortalık.
 
Semazenler kuşatıyordu şehrimizi.
 
Şiirle, hikâyeyle, denemeyle, incelemeyle, araştırmayla, mektupla, sinemayla... Hasılı, her alanda
 
yazılanı turfanda olması hasebiyle önemsiyorduk.
 
Bir ümit çağlayanıydı umutlarımız.”
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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