Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    06-09-2019

						
Bağımsız yayıncılar Kıraathane Edebiyat Şenliği’nde 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, bağımsız yayıncıların bir araya geldiği bir edebiyat şenliği hayata geçiriyor. “Evimizde şenlik var!” sözleriyle duyurulan fuar 14-21 Eylül günleri arasında düzenlenecek. Kıraathane Kitap Şenliği’ne 100. Kilometre, Alef, Aras, Corpus, Encore, Güldünya, İstos, Kara Plak, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lis, Manifold, Monokl, Nebula, Norgunk, Ons Dergisi, Paloma, Raskol’un Baltası, Siren ve Yüz Kitap gibi özgün yayıncılar katılıyor. Beyoğlu, Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak’ta bulunan Kıraathane İstanbul’da gerçekleştirilecek fuarda bir hafta boyunca kitap satış stantları kurulacak, hem toplu hem de katılan her yayınevinin kendine özel etkinlikleri gerçekleşecek. 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için hedef 5 milyon kitap 

						
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak beş milyon kitap hedefiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Ekim ayında açılıyor. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyarak inşa edilen bina, kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak herkese açık olacak.

						
					

					

					

										

					

						
Anadolu’da bir kitap gönüllüsü

						
Kahramanmaraş’ta üç yıl önce katıldığı fuardan aldığı kitapları köyünde dağıtan Ahmet Yerlikaya, zamanla çevre illere de yaydığı bu gönüllü faaliyetini son iki yıldır kurduğu derneğin çatısı altında devam ettiriyor.

						
					

					

					

										

					

						
Yerdeniz Serisi ikinci kez diziye uyarlanıyor 

						
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Ursula K. LeGuin’in tüm zamanların en popüler eserlerinden Yerdeniz serisi A24 tarafından televizyona uyarlanacak. Dizinin yapımcı Nightcrawler ve Michael Clayton gibi yapımlarla tanınan Jennifer Fox. Fox, ölümünden kısa süre önce Ursula K. LeGuin ile görüşmüş ve onun da onayını almış. 1968-2001 arasında yayımlanan Ursula K.

						
					

					

					

										

					

						
Venedik Film Festivali’nde edebiyat uyarlamaları 

						
Bu yıl 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 76. Venedik Film Festivali, sinemanın usta isimlerinin geçit töreni oldu. Festivalin açılışı Shoplifters filmiyle geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödülünü kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yeni filmi The Truth ile gerçekleşmişti.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için hedef 5 milyon kitap 

					

				

				
				

					
Bağımsız yayıncılar Kıraathane Edebiyat Şenliği’nde 

					

				

				
				

					
Anadolu’da bir kitap gönüllüsü

					

				

								
				

					
Yerdeniz Serisi ikinci kez diziye uyarlanıyor 

					

				

								
				

					
Venedik Film Festivali’nde edebiyat uyarlamaları 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
(Ahmet Edip Başaran) Şiirin Söz Hakkı 

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
HER İNSAN BİR ÂYET 

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Tam bir İstanbul çocuğu olan, Alaattin Karaca’nın tanımlamasıyla “üstünde başında, sesinde soluğunda ‘eski bir İstanbul’dan rayihalar taşıyan” yazar Cem Sancar 82 denemeden oluşan yeni kitabı “Her İnsan Bir Ayet’te çocukluğunun İstanbul’unu, şehrin sokaklarını, lezzetlerini, mevsimlerini insanlarını kendine özgü muzip diliyle anlatıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çocukken, Karadeniz’in insana sanki bir asır sürecek kadar uzun gelen ve kesilmeden yağan yağmurlarını izler, can sıkıntısından kurtulmak için kitaplara kaçardım. Yağmur yağdıkça, üzerime hikâyeler de yağardı aslında. Sahi, neye, neyimize yarardı hikâyeler.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Savaşların Palyaçosu; Heinrich Boll
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap