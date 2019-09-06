Bağımsız yayıncılar Kıraathane Edebiyat Şenliği’nde

Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, bağımsız yayıncıların bir araya geldiği bir edebiyat şenliği hayata geçiriyor. “Evimizde şenlik var!” sözleriyle duyurulan fuar 14-21 Eylül günleri arasında düzenlenecek. Kıraathane Kitap Şenliği’ne 100. Kilometre, Alef, Aras, Corpus, Encore, Güldünya, İstos, Kara Plak, Kıraathane Kitapları, Kolektif Kitap, Lis, Manifold, Monokl, Nebula, Norgunk, Ons Dergisi, Paloma, Raskol’un Baltası, Siren ve Yüz Kitap gibi özgün yayıncılar katılıyor. Beyoğlu, Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak’ta bulunan Kıraathane İstanbul’da gerçekleştirilecek fuarda bir hafta boyunca kitap satış stantları kurulacak, hem toplu hem de katılan her yayınevinin kendine özel etkinlikleri gerçekleşecek.
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