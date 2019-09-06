Bağımsız yayıncılar Kıraathane Edebiyat Şenliği’nde

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak beş milyon kitap hedefiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Ekim ayında açılıyor. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyarak inşa edilen bina, kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak herkese açık olacak.