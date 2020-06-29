Yapı Kredi Kültür Sanat’ın internet üzerinden gerçekleştirdiği canlı söyleşileri, yeni konular ve konuklarla devam ediyor. 30 Haziran Salı günü saat 18:00’da herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşinin konukları Osmanlı sufîliği üzerine çalışmalarıyla tanınan Haşim Şahin ve romanlarında Anadolu dervişlerini anlatan Gürsel Korat. Haşim Şahin geçtiğimiz günlerde YKY’den çıkan Dervişler, Fakihler, Gaziler / Erken Osmanlı Döneminde Dini zümreler (1300-1400) adlı kitabında bir yandan Osmanlı Beyliği’nin kuruluş dönemindeki sufi topluluklar ile mutasavvıfların ve gazilerin etkin rolünü incelerken, bir yandan da Osmanlı tarihinin bu en kapalı döneminin kapsamlı analizini yapıyor. Zaman Yeli, Güvercine Ağıt ve Kalenderiye romanlarında Anadolu dervişlerini anlatan ve zamanın heterodoks din kavrayışını romanlarının arka planına yerleştiren Gürsel Korat ise bu döneme edebiyattan bakıyor. Söyleşide 14. yüzyıl Osmanlı dünyasının sosyal, kültürel ve dini yapısının aktörleri tarihsel ve edebi bağlamda ele alınacak. Söyleşide bir romancı ve tarihçinin aynı döneme yaklaşımındaki benzerlik ve farklılıklar, kurgu/gerçeklik, resmi tarih/gayri resmi tarih ilişkisi de konuşulacak. Söyleşiye (https://bit.ly/ykkscanlietkinlik11) linkini tıklayarak, Microsoft Teams uygulaması üzerinden katılabilirsiniz.