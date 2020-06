Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in otobiyografik nitelikli öyküsü “Pursuit As Happiness” yayımlandı. New Yorker dergisinin son sayısında yayımlanan “Pursuit As Happiness” dev bir kılıçbalığının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Öykü Hemingway’in ünlü “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı romanını anımsatan bir içeriğe sahip.