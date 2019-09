The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini seçti. Listeninin 38. sırasında Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Bir Zamanlar Anadolu”da yer aldı. The Guardian editörleri “slow sinema başyapıtı” olarak değerlendirdiği filmi, “Film br cinayet zanlısıyla ceset arayan memurların hikâyelerini anlatıyor. Ancak buldukları şey varoluşsal sancılar oluyor” ifadeleriyle özetledi.

Listenin birincisi Paul Thomas Anderson’ın “There Will Be Blood” (Kan Dökülecek) filmi. Listede ayrıca Hirokazu Kore-eda imzalı Shoplifters (Arakçılar), Paolo Sorrentino’nun yönetmenliğini yaptığı Yabancı Filde En İyi Film Oscar’ının sahibi The Great Beauty (Muhteşem Güzellik), Alfonso Cuarón’un bol Oscarlı filmi Roma, Andrey Zvyagintsev’in En İyi Yabancı Film Oscar’lı Leviathan’ı, Lee Chang-dong’un Murakami’nin öyküsünden uyarlanan Burning’i (Şüphe) ve Andre Aciman’ın unutulmaz romanından uyarlanan, Luca Guadagnino imzalı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filmleri de dikkat çekiyor.