Bolşoy Tiyatrosu’nun altın arşivi de erişime açık

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatan Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü Bolşoy Tiyatrosu, bale ve opera severler için YouTube ‘altın koleksiyonundan’ en iyi altı performansı paylaşacak. Bolşoy Tiyatrosu, ilk olarak “Uyuyan Güzel” balesini YouTube üzerinden izleyicilerle buluşturdu.Tiyatro, en iyi performanslardan oluşan ‘altın koleksiyonundan’ altı eseri YouTube’dan ücretsiz olarak paylaşacak. “Uyuyan Güzel”in ardından “Fındıkkıran”, “Boris Godunov” ve diğer üç eser 4 Nisan’a kadar erişime açık olacak. Yayınlar ilk olarak tiyatronun YouTube kanalı üzerinden saat 19.00’da yapılacak. Bu saatte izlenemeyen performanslar 24 saat sonra ücretsiz olarak görüntülenebilecek.
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