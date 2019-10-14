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    14-10-2019

						
Booker ödülleri açıklanıyor 

						

							
							

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Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker ödülleri bu akşam Londra’da bulunan Guildhall’da düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. İlk olarak 1969 yılında verilmeye başlanan Booker Ödülü, İngilizce dilinde yazılan, İngiltere ve İrlanda’da basılan kitaplara armağan ediliyor. Bu yıl ki liste, İngiltere ve İrlanda’da 1 Ekim 2018’den 30 Eylül 2019’a kadarki sürede yayımlanan 151 roman arasından seçildi. Margaret Atwood’un son kitabı The Testaments, Salman Rushdie’nin Quichotte, Elif Şafak’ın On Dakika Otuz Sekiz Saniye, Lucy Ellmann'ın Ducks, Newburyport, Bernardine Evaristo'nun Girl, Woman, Other ve Chigozie Obioma An Orchestra of Minorities kitabıyla yer aldığı kısa listeden Margaret Atwood'un şansının yüksek olduğu konuşuluyor.  
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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