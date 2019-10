Booker ödülleri açıklanıyor

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker ödülleri bu akşam Londra’da bulunan Guildhall’da düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. İlk olarak 1969 yılında verilmeye başlanan Booker Ödülü, İngilizce dilinde yazılan, İngiltere ve İrlanda’da basılan kitaplara armağan ediliyor. Bu yıl ki liste, İngiltere ve İrlanda’da 1 Ekim 2018’den 30 Eylül 2019’a kadarki sürede yayımlanan 151 roman arasından seçildi. Margaret Atwood’un son kitabı The Testaments, Salman Rushdie’nin Quichotte, Elif Şafak’ın On Dakika Otuz Sekiz Saniye, Lucy Ellmann'ın Ducks, Newburyport, Bernardine Evaristo'nun Girl, Woman, Other ve Chigozie Obioma An Orchestra of Minorities kitabıyla yer aldığı kısa listeden Margaret Atwood'un şansının yüksek olduğu konuşuluyor.