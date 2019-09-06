Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi için hedef 5 milyon kitap

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak beş milyon kitap hedefiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Ekim ayında açılıyor. Külliye’nin genel mimari kimliğine uygun, hem Selçuklu hem Osmanlı hem de çağdaş mimariden esintiler taşıyarak inşa edilen bina, kitap okumayı teşvik edecek bir ilim yuvası, bir kitap yurdu olarak herkese açık olacak. 24 saat hizmet verecek kütüphane için şimdiye kadar 2 milyon kitap toplandı. Türkiye’nin yetiştirdiği pek çok aydın geçen süre içinde kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bağışladı. Aralarında Mehmet Şevket Eygi, İlber Ortaylı, Mustafa Yazgan’ın da bulunduğu isimlerin yanı sıra, Şefik Can, Cemil Meriç’in eserlerinden oluşan paha biçilmez koleksiyonlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çatısı altında toplandı.