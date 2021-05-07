Emine Işınsu toprağa verildi

Türk edebiyatının kıymetli yazarı Emine Işınsu Öksüz 5 Mayıs 2021'de, 83 yaşında hayatını kaybetti. Emine Işınsu, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

Sancı, Çiçekler Büyür, Hacı Bayram, Cumhuriyet Türküsü ve Ak Topraklar'ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi Işınsu, yazar Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938'de doğdu. Babasının mesleğinden dolayı Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde büyüdü.

60'lı yıllarda roman yazmaya yönelen Işınsu, 1971-1981 yılları arasında fikir ve sanat dergisi Töre'yi çıkardı. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. Radyo oyunları, televizyon dizileri de kaleme aldı.

Emine Işınsu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.

Yazar Emine Işınsu​​​​​​​ Öksüz, Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk annesiydi.