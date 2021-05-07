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    07-05-2021

						
Emine Işınsu toprağa verildi

						

							
							

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Türk edebiyatının kıymetli yazarı Emine Işınsu Öksüz 5 Mayıs 2021'de, 83 yaşında hayatını kaybetti. Emine Işınsu, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda bugün toprağa verildi.

						

																					
Sancı, Çiçekler Büyür, Hacı Bayram, Cumhuriyet Türküsü ve Ak Topraklar'ın bulunduğu 20'yi aşkın eserin sahibi Işınsu, yazar Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938'de doğdu. Babasının mesleğinden dolayı Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde büyüdü.
 
60'lı yıllarda roman yazmaya yönelen Işınsu, 1971-1981 yılları arasında fikir ve sanat dergisi Töre'yi çıkardı. Birçok dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. Radyo oyunları, televizyon dizileri de kaleme aldı.
 
Emine Işınsu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.
 
Yazar Emine Işınsu​​​​​​​ Öksüz, Prof. Dr. İskender Öksüz ile evli ve üç çocuk annesiydi.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Yazının başlığı da methiye cephesini epeyce açığa çıkarıyor ama en sonda ulaşmam gereken yargıyı en başa taşıyarak atayım ilk adımı: Türkçe yazılan ya da Türkçeye çevrilen kalburüstü bütün tarihî romanları okuduğunu varsayan, kendisi de az çok ilgi görmüş hacimli üç örnekle bu alana katkıda bulunan biri olarak, bugüne dek Moğol Kurdu’ndan daha iyisine rastlamadım.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Roman türü denilince aklıma hemen Lukacs’ın ünlü sözü geliyor: “Roman, tanrının bırakıp gittiği bir dünyanın destanıdır.” İlk büyük roman diyebileceğimiz Don Kişot da aslında Tanrı’nın olmadığı bir dünyanın romanıydı. Roman 18 ve 19. yüzyıllarda siyasi politik bir etki alanına sahipti. Bana kalsa siyasi politik etki alanından hiç vazgeçmedi roman.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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