Ernest Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayınlandı

Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in otobiyografik nitelikli öyküsü “Pursuit As Happiness” yayımlandı. New Yorker dergisinin son sayısında yayımlanan “Pursuit As Happiness” dev bir kılıçbalığının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Öykü Hemingway’in ünlü “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı romanını anımsatan bir içeriğe sahip.
Yazarın torunu Sean Hemingway, daha önce bilinmeyen öyküyü Boston’da John F. Kennedy Kütüphanesi’ndeki Ernest Hemingway koleksiyonunu tararken bulmuş. Öykü, Hemingway’in 1951 tarihli romanı “Yaşlı Adam ve Deniz”in yeni baskısına eklenecek. Sean Hemingway’e göre öykünün yazılış tarihi ise 1936-1956 arasında bir zaman.
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