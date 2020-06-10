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    10-06-2020

						
Ernest Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayınlandı

						

							
							

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Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in otobiyografik nitelikli öyküsü “Pursuit As Happiness” yayımlandı. New Yorker dergisinin son sayısında yayımlanan “Pursuit As Happiness” dev bir kılıçbalığının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Öykü Hemingway’in ünlü “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı romanını anımsatan bir içeriğe sahip.
 
Yazarın torunu Sean Hemingway, daha önce bilinmeyen öyküyü Boston’da John F. Kennedy Kütüphanesi’ndeki Ernest Hemingway koleksiyonunu tararken bulmuş. Öykü, Hemingway’in 1951 tarihli romanı “Yaşlı Adam ve Deniz”in yeni baskısına eklenecek. Sean Hemingway’e göre öykünün yazılış tarihi ise 1936-1956 arasında bir zaman.
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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