Gökçeada’nın romancısından bir kitap alana bir çay bedava

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ortaokul mezunu 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasındaki yerini aldı. Küçük yaşlardan itibaren yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap okuyarak bilgi dağarcığını zenginleştiren Oflaz, garsonluğun yanında adanın merkezinde ve Kaleköy’de kitaplarını satarak geçimini sağlıyor. Bir yayınevi kurmayı hedeflediğini dile getiren Mehmet Fatih Oflaz eserleriyle ilgili “Kaliteli bir romancı mıyım, hayır. Ancak çok iyi bir anlatıcıyım” yorumunu yapıyor.