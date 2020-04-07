İstanbul Üniversitesi, dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nu dijital ortamda araştırmacıların kullanımına sunarak tarihe ışık tutuyor. Dijital erişime açılan 918 albüm içinde yer alan 36 bin 585 kare fotoğraf, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi bünyesinde muhafaza edilen koleksiyonlardan birisi olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu, 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak tanımlanıyor. Sultan II. Abdülhamid Han döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan bu koleksiyon, araştırmacılara dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihini okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı sunuyor. Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nun İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde iklimlendirme, güvenlik ve tüm saklama koşulları en üst düzeyde sağlanarak muhafaza edildiğini söyleyen Dr. Pervin Bezirci, koleksiyonu gelecek nesiller için sağlıklı koşullarda daha uzun yıllar muhafaza edebilmek ve eserlerin araştırmacı incelemeleri sırasında yıpranmasını önlemek amacıyla dijital kopyalarının oluşturulması fikrinin ortaya çıktığını belirtti. Bu bağlamda gerçekleştirilen II. Abdülhamid Han Yıldız Albümleri Projesi’nin hazırlık çalışmalarının 2013 yılından bu yana yapıldığını aktaran Dr. Bezirci, proje ile araştırmacıların hem fotoğraflara ait meta dataları hem de fotoğraf içeriklerini birlikte sorgulayarak hızlı ve güvenli bir şekilde erişimlerinin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Bilgi için: http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?te...