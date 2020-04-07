Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    07-04-2020

						
II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Albümleri dijital ortamda 

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
İstanbul Üniversitesi, dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nu dijital ortamda araştırmacıların kullanımına sunarak tarihe ışık tutuyor. Dijital erişime açılan 918 albüm içinde yer alan 36 bin 585 kare fotoğraf, kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyor. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi bünyesinde muhafaza edilen koleksiyonlardan birisi olan Sultan II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu, 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak tanımlanıyor. Sultan II. Abdülhamid Han döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan bu koleksiyon, araştırmacılara dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihini okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı sunuyor. Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu’nun İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde iklimlendirme, güvenlik ve tüm saklama koşulları en üst düzeyde sağlanarak muhafaza edildiğini söyleyen Dr. Pervin Bezirci, koleksiyonu gelecek nesiller için sağlıklı koşullarda daha uzun yıllar muhafaza edebilmek ve eserlerin araştırmacı incelemeleri sırasında yıpranmasını önlemek amacıyla dijital kopyalarının oluşturulması fikrinin ortaya çıktığını belirtti. Bu bağlamda gerçekleştirilen II. Abdülhamid Han Yıldız Albümleri Projesi’nin hazırlık çalışmalarının 2013 yılından bu yana yapıldığını aktaran Dr. Bezirci, proje ile araştırmacıların hem fotoğraflara ait meta dataları hem de fotoğraf içeriklerini birlikte sorgulayarak hızlı ve güvenli bir şekilde erişimlerinin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.
 
Bilgi için: http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?te...
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
2020 Hugo Ödülleri çevrimiçi dağıtılacak

						
Bu yıl Yeni Zelanda’da düzenlenecek 2020 Hugo Ödülleri Koronavirüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilecek. 1939 yılında başlayan Hugo Ödülleri tarihte sadece bir kez, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942-45 yılları arasında sekteye uğramıştı. Koronavirüs salgını sebebiyle düzenlenecek bu çevirimiçi etkinlik ise törenin ilk defa geleneksel yöntemlerin dışına çıkışı olacak.

						
					

					

					

										

					

						
Dijital ortamdaki kültür sanat içerikleri

						
Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), koronavirüs salgını sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun dijital ortama taşıdığı kültür sanat içeriklerini derledi.

						
					

					

					

										

					

						
Karantina ve sosyal mesafe yayıncılık sektörünü değiştiriyor

						
Koronovirüs ile birlikte dünya çapında yaşanan sosyal izolasyon ve karantina uygulamaları pek çok sektörü zor duruma sokuyor. Dünya çapında pek çok sektör kısa ya da uzun vadeli olarak programlarını, hedeflerini, müşteriyle olan iletişimlerini değiştiriyor, yeniden gözden geçiriyor. Yayıncılık sektörü de bu değişimin içinde.

						
					

					

					

										

					

						
Türk edebiyatının klasikleri dijital ortamda

						
Anadolu Üniversitesi (AÜ), Türkiye kültürünün klasikleşmiş edebiyat eserlerini dijital ortama aktarıp, ücretsiz olarak okuyucularla paylaşıyor. 150 yıllık süreci kapsayan Türk roman tarihi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında, eserler özgün halleri korunarak ayrıntılı bir sözlük eşliğinde Latin harflerine aktarılmış olarak paylaşılıyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
2020 Hugo Ödülleri çevrimiçi dağıtılacak

					

				

				
				

					
Dijital ortamdaki kültür sanat içerikleri

					

				

				
				

					
Karantina ve sosyal mesafe yayıncılık sektörünü değiştiriyor

					

				

								
				

					
Türk edebiyatının klasikleri dijital ortamda

					

				

								
				

					
II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Albümleri dijital ortamda 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Karadeniz yerleşkelerini tabiat biçimlendirir

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Mim Kemal Öke'den efsanevi bir karakterin romanı: Biat

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Siyaset Bilimi Profesörü Mim Kemal Öke’nin tarihi romanı Biat - Bir Turgut Reis Hikâyesi, okuyucularıyla buluştu. Adından da anlaşılabileceği gibi romanın ana ekseninde, yazarın çocukluğundan bu yana “kahramanı” ve “rol modeli” olarak nitelediği, deniz korsanlığından Osmanlı döneminde “Akdeniz leventleri kaptanlığına” kadar yükselen Turgut Reis’in yaşamöyküsü yer alıyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kişinin kendisi olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya karar verdiği o an, modern edebiyata göre bir kahramanlık sergilediği andır. Kişi bu kahramanlığa ulaşmak için evinden çıkıp bir yolculuğa atılır. Yolculuk boyunca başından türlü felaketler geçer. Her felaket, yolun sonunu getirebilmek için aslında bir duraktır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Dünyasizlar: Post Modern Bi̇r Harut İle Marut Masali
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - Umutsuz Bir Gelecek Tasavvuru: The Irishman, Marvel, Joker
						
					
					
				

																

						4 - İroni’nin İlham Verici Yıkıcılığı
						
					
					
				

																

						5 - İyisiyle Kötüsüyle Kötülük
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap