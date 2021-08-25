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    25-08-2021

						
İTEF 2021’de konuk İtalya 

						

							
							

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İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) İtalya Özel programıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında ekranlara gelecek olan etkinlikler sayesinde İtalya'ya ve İtalyan edebiyatına uzanan yeni bir yol açılacak.
 
 
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Cepell’in katkılarıyla gerçekleşen İTEF- İtalya Özel programında konuklar Daria Bignardi, Giuseppe Catozella, Matteo Strukul, Paola Peretti ve Susanna Tamarro ile İtalyan edebiyatı üzerine konuşulacak. Etkinliklerin tamamı İtalyanca çevirmen Nur Öztürk ile simultane çeviri desteğiyle izleyicilerle buluşacak. Söyleşileri hem Zoom uygulaması hem de İTEF Youtube ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Youtube hesapları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.


İTEF - İtalya Özel Program Takvimi 
23 Ağustos Pazartesi saat 20.00
Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu ve İtalyan Kültür Merkezi müdürü Salvatore Schirmo'nun açılış konuşmalarının ardından yazar Daria Bignardi konuşma yapacak. Yazarın kitabı “Aşk Hak Edilmeli” üzerinden aile bağlarının güçlü yanları ve sevginin bağlayıcılığı tartışılacak.
24 Ağustos Salı saat 20.00
“Sakın Korktuğunu Söyleme” isimli romanında savaşa, korkuya ve zorluklara rağmen pes etmeden olimpiyatlara hazırlanan bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan Giuseppe Catozella, moderatör Damla Karakuş ile güzel bir sohbet gerçekleştirecek. 

25 Ağustos Çarşamba saat 20.00
Matteo Strukul ve moderatör D. Ayça Çakmak; Medici üçlemesininin ilk kitabı olan “Floransa’nın Efendileri”ni konuşacak. Floransa kentinde hüküm süren, siyasetten finansa, bilimden sanata, Rönesans’a adını altın harflerle kazıyan Medici Henadanı’nın hikâyesi üzerinden bu kez sadece roman hakkında değil, bir kültür hakkında da yeni bilgiler edineceğiz. 

26 Ağustos Perşembe saat 20.00
Paola Peretti, ilk romanı olan “Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe” üzerine Tolga Yozcu ile söyleşecek. 
27 Ağustos Cuma günü saat 20.00
“Büyük bir Aşk Hikayesi”nin yazarı Susanna Tamaro'yu ekranlarımıza konuk edeceğiz. Yazar, romanlarının Türk okurlarıyla buluşmasında önemli bir rolü olan çevirmen Eren Yücesan Cendey ve Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu ile birlikte son etkinlikte bir araya gelecek.
						

						

						
						
												

							
							

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