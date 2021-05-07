Karagöz perdesine hayalîler yetişecek

Unutulmaya yüz tutan gölge oyunu Hacivat ile Karagöz'ün eğlenceli hâlleri yeni neslin keşfini bekliyor. Karagöz sanatının devamı için önemli bir adım atan Bursa Uludağ Üniversitesinde "Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.

Mizah dolu sözlerle atışan ikilinin Bursa'da başlayan hikayesi, bu şehirde devam ediyor. Karagöz ve Kukla Oyunlarını dünya mirası haline getirmek için kurulan merkezde hem yeni hayaliler yetişecek hem de Karagöz kültürü gelecek kuşaklara aktarılmış olacak. Ayrıca merkezde Karagöz sanatıyla ilgili akademik çalışmalar yürütülecek.

Karagöz Kütüphanesi kurma yolunda da adım atan akademisyenler, 'Karagöz Bibliyografyası' çalışması kapsamında dünya genelindeki makale, bildiri ve kitapları inceledi. Kurulacak Karagöz Kütüphanesi'nde 500'e yakın kitap olması hedefleniyor.

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