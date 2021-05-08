Kitap neredeyse okur orada (Korona istatistikleri)

Sosyal medya paylaşımları, konuşmalar, anketler, veriler gösteriyor ki pandemi günlerinde evde geçen zamanın ciddi bir kısmını kitaba ayırdık. Türkiye ve dünya genelinde İNSAMER'in yaptığı araştırma kitap yayımı ve okuma oranlarındaki artışa odaklanıyor. Kitapyurdu ve Idefix sitelerinden alınan veriler de korona istatistiklerine katkı sunuyor.

Araştırmaya göre Türkiye'de kitap satış oranları yüzde 30 artış gösterdi. Salgın dönemiyle birlikte online kitap satışı yapılan sitelere gerçekleştirilen ziyaret ise yüzde 8.5 oranında arttı. Kitapçı ve sahafları gezen, kitabını dükkândan alan okur, karantina günlerindeki okuma ihtiyacını karşılamak için kitaba en kolay şekilde ulaşabileceği internete yöneliyor. Türkiye'de düzenli kitap okuma oranı yüzde 0.1 iken kitap okumayanlar yüzde 36’lık bir dilim oluşturuyor. Kitap ülkesi kütüphaneler ise daha çok okul ve ders çalışma alanları olarak tercih ediliyor. Hiç kütüphaneye gitmeyenlerin oranı yüzde 40.

Tercih edilen kitapların türündeki dağılımda duygusal yönelimlerin büyüklüğü dikkat çekiyor. Aşk kitapları yüzde 45; dini kitaplar yüzde 43; masal, fıkra, siyaset, kişisel gelişim kitapları yüzde 12 oranında ilgi görüyor. Dünya genelinde yılda en fazla kitap yayımlanan ülkelerin başında 440 binle Çin geliyor. Amerika 305 bin, Birleşik Krallık 184 bin, Japonya 139 bin, İran 103 bin, Rusya 102 bin, Almanya 94 bin ve Hindistan 90 bin kitap yayımlıyor.

Yayınlanan verilere göre Kitapyurdu 2020 yılında 7.315.030 kullanıcıya ulaştı. Platformdan alışveriş yapanların en büyük bölümünü (yüzde 36) 25-34 yaş arası grup oluşturuyor. Bunu yüzde 31 ile 16-24 yaş grubu; yüzde 23 ile 35-44 yaş grubu ve yüzde 8 ile 45-54 yaş grubu takip ederken 54 yaşın üstünde olup siteden alışveriş yapanların oranı yüzde 2’de kalıyor. Idefix tarafından gerçekleştirilen okuma endeksi sonucunda Türkiye genelindeki dağılımı görüyoruz. Türkiye’nin en çok kitap okuyan şehirleri arasında Ankara en başta geliyor. Başkent’i İstanbul, Eskişehir, İzmir, Tunceli, Muğla, Çanakkale, Karabük, Kocaeli, Kırklareli takip ediyor.