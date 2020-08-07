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    07-08-2020

						
Man Booker ve Orwell Politik Kurgu Ödülleri’nin sahibi Sütçü okuyucuyla buluşuyor

						

							
							

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İthaki Yayınları’nın modern klasikleri okurlarla buluşturduğu serisi İthaki Modern kapsamındaki yeni kitabı Anna Burns’ün kaleme aldığı bol ödüllü Sütçü… 2018’de Man Booker Ödülü, 2019’da da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü’ne layık görülen Sütçü okuyucuyla buluşuyor. Sütçü 2018 yılında Man Booker Ödülü’ne layık görüldüğünde Anna Burns’ün yazım hayatı, bel ağrıları nedeniyle durma noktasındaydı, küçük bir okur kitlesi vardı ve güçbela geçiniyordu. Önceki iki romanında da Kuzey İrlanda sorununu işleyen, hayatı bu çatışmaların etkisinde geçen Burns, Sütçü ile 2019’da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ve Orwell Politik Kurgu Ödülü’nü de kazandı, romandaki karakterleri isimsiz olsa da kendi ismini edebiyat tarihine yazdı. Sütçü, kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin, asla bertaraf olamayacakların romanı.    
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Man Booker ve Orwell Politik Kurgu Ödülleri’nin sahibi Sütçü okuyucuyla buluşuyor

					

				

				
				

					
Benim Eserim’in konusu telif hakları

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çoktandır
Öylesine uzak ki bize
Afrika.
Hatıraları bile yaşamıyor artık
Tarih kitaplarının resmettiklerinden
Ve kanımıza karışan
Kanımızdan taşan şarkılardan başka
Şarkılar
Zenci diline yabancı
Ve hüzünlü kelimelerle söylenmiş.
Çoktandır
Öylesine uzak ki bize
Afrika.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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