New York Kütüphanelerinde en çok okunan kar kitapları

Çağrıştırdıklarıyla bile içimizi üşüten kış geldiyse şimdi teselliyi kitaplarda bulmanın tam zamanı. Böyle düşünen New Yorklular da kışın kasvetinden kitapların sayfalarına gömülerek kurtulmak istemişler. Geçtiğimiz günlerden New York Halk Kütüphanesi’nin yayınladığı “en çok ilgi gören kar kitapları” listesi de bunun bir göstergesi. Kütüphanenin yayınladığı 10 kitaplık listenin büyük bir kısmını klasikler ve çocuk kitapları oluşturdu. İlk sırayı Amerikan çocuk edebiyatının öncü isimlerinden Ezra Jack Keats, en ünlü romanı The Snowy Day (Karlı Gün) ile alırken listenin geri kalanı aşağıdaki gibi:

*Şapkalı Kedi - Dr. Seuss

*1984 - George Orwell

*Vahşi Şeyler Ülkesinde - Maurice Sendak

*Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

*Charlotte'un Sevgi Ağı - E.B. White

*Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

*Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı - Dale Carnegie

*Harry Potter ve Felsefe Taşı - J.K. Rowling

*Aç Tırtıl - Eric Carle