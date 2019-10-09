Nobel Edebiyat Ödülü’nde öne çıkan adaylar

2019 Nobel Edebiyat Ödülü 10 Ekim Perşembe günü veriliyor. Akademide yaşanan istismar suçlamaları sebebiyle geçtiğimiz yıl ödül vermeyen Nobel Akademisi bu yıl hem 2018 hem de 2019 için ödül verecek. Peki, Nobel için ismi geçen adaylar hangileri? Kanadalı şair ve denemeci Anne Carson mu, geçtiğimiz yıl Man Booker’ın sahibi olan Olga Tokarczuk mu, uzun yıllardır Nobel için ismi geçen Haruki Murakami mi? Biz oyumuzu Milan Kundera’dan yana kullanıyoruz. Diğer aday isimlerse şöyle; Margaret Atwood, Péter Nádas, Adonis, Ya Hua, Ismail Kadare, Javier Marias, Jon Fosse, Peter Handke, Yoko Tawada, Marilynne Robinson, George R.R.Martin, Lyudmila Ulitskaya, César Aira.