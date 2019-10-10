Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahipleri açıklandı. 2018 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk, 2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’ne ise Avusturyalı yazar Peter Handke uygun görüldü. Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Akademisi’nde yaşanan skandallar nedeniyle 2018 yılında verilmemişti. Bu yıl hem 2018 hem de 2019 yılının ödülleri aynı anda açıklandı. Olga Tokarczuk, “bir yaşam biçimi olarak sınırların geçilmesini yansıtan öyküleyici hayal gücü” sözleriyle 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne uygun görüldü. Tokarczuk daha önce, Koşucular kitabıyla Nike Edebiyat Ödülü’nü ve Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü de kazanmıştı. Peter Handke ise “insanlık deneyimini dilbilimsel hünerle keşfe çıkan güçlü eserleriyle” 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Handke daha önce Georg Büchner ve Franz Kafka ödüllerine değer görülmüştü.