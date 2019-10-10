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    10-10-2019

						
Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu 

						

							
							

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Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahipleri açıklandı. 2018 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’ne Polonyalı yazar Olga Tokarczuk, 2019 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’ne ise Avusturyalı yazar Peter Handke uygun görüldü. Nobel Edebiyat Ödülü, İsveç Akademisi’nde yaşanan skandallar nedeniyle 2018 yılında verilmemişti. Bu yıl hem 2018 hem de 2019 yılının ödülleri aynı anda açıklandı. Olga Tokarczuk, “bir yaşam biçimi olarak sınırların geçilmesini yansıtan öyküleyici hayal gücü” sözleriyle 2018 Nobel Edebiyat Ödülü’ne uygun görüldü. Tokarczuk daha önce, Koşucular kitabıyla Nike Edebiyat Ödülü’nü ve Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü’nü de kazanmıştı. Peter Handke ise “insanlık deneyimini dilbilimsel hünerle keşfe çıkan güçlü eserleriyle” 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Handke daha önce Georg Büchner ve Franz Kafka ödüllerine değer görülmüştü. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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