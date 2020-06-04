Online edebiyat konferansı: Eve kapanmanın yalnızlığı sorgulanıyor

Institut français’nin online edebiyat konferansı serisi Salon Edebiyat Fransız yazar Jean-Marie Laclavetine’i ağırlayacak. Serinin 9 Haziran tarihli programında yazar ve çevirmen Yiğit Bener’e yazar Jean-Marie Laclavetine eşlik edecek ve ikili “Edebiyat eve kapanmanın yalnızlığına derman olabilir mi?” sorusuna cevap arayacak.
Jean-Marie Laclavetine kimdir?
20 yıldan bu yana Gallimard yayınevinin yayın kurulunda yer alan Fransız yazar ve çevirmen Jean-Marie Laclavetine’in Yarın Dündür, Adsız Yazarlar Kulübü, Mavi Sabahlar ve Usulca adlı 4 romanı Türkçe’ye çevirildi. Yazarın Adsız Yazarlar Kulübü adlı eseri 1999 yılında liseliler Goncourt ödülüne layık görülmüştür.
Zoom sitesi üzerinde gerçekleşen Salon Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.
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