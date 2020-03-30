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    30-03-2020

						
Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

						

							
							

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"Evde Kal" günlerinde her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına açıldı. İşte araştırmacıların, meraklıların, kitap severlerin ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek online kütüphane ve arşivler: 
 
 
Kütüphanem Cepte: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mobil uygulamasıyla okurlar e-devlet üzerinden kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabilecekler.  
 
 
 
www.ekitap.yek.gov.tr/: Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınlarına erişilebilir. 
 
 
 
tp2.isam.org.tr: İSAM Kütüphanesi'nin veritabanında 60 bin 938 makale kullanıma sunuluyor. 
 
 
 
www.wdl.org: Dünya çapında çok sayıda kütüphane ve müzeden dijital içerikler kullanıma açık. 
 
 
 
books.google.com: Binlerce kitabın tam metin içeriğine ulaşılabiliyor. 
 
 
 
saltonline.org: SALT Galata'nın içerikleri sunuluyor.
 
 
 
openculture.com: Ücretsiz film, video, kitap ve online derslerden istifade edilebiliyor. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

					

				

				

			

			
									

				
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“Aşk hata yapabilen Tanrı’sı olan bir din yaratmaktır” diyor Borges. Peki ya bu aşk hata yapabilen tanrıların doluştuğu bir topluluk yarattıysa? Öyle ki toplum bir nevi âşıklar ve âşık olunanların bir aradalığı veya onlardan fazlası olamaz mı? Sosyolojik problemler öncelikle kronolojik bir seyir ile araştırır nesnesini. Bereket versin ki aşk zikredilmez teorilerin çoğunluğunda.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Seneler önce başka başka vesilelerle tanıdığım ve içindeki şiir söyleme gücüne hayran kaldığım Didem Madak şöyle diyor bir şiirinde:
 
Vasiyetimdir Dalgınlığınıza gelmek istiyorum Ve kaybolmak o dalgınlıkta
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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