Online kütüphane ve arşivler evde kalan okurların beğenisine sunuluyor

"Evde Kal" günlerinde her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına açıldı. İşte araştırmacıların, meraklıların, kitap severlerin ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek online kütüphane ve arşivler:
Kütüphanem Cepte: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mobil uygulamasıyla okurlar e-devlet üzerinden kütüphanelere üyelik gerçekleştirebilecek ve sistemde bulunan e-kitapları ücretsiz okuyabilecekler.
www.ekitap.yek.gov.tr/: Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun transkripsiyon, tıpkıbasım ve yayınlarına erişilebilir.
tp2.isam.org.tr: İSAM Kütüphanesi'nin veritabanında 60 bin 938 makale kullanıma sunuluyor.
www.wdl.org: Dünya çapında çok sayıda kütüphane ve müzeden dijital içerikler kullanıma açık.
books.google.com: Binlerce kitabın tam metin içeriğine ulaşılabiliyor.
saltonline.org: SALT Galata'nın içerikleri sunuluyor.
openculture.com: Ücretsiz film, video, kitap ve online derslerden istifade edilebiliyor.
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