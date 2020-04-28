Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    28-04-2020

						
Pathos’un yeni sayısı çıktı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Yayın hayatının ikinci yılına giren dönemsel edebiyat, sanat ve felsefe yayını Pathos’un dördüncü sayısı mart ayının son haftasında yayınlandı. XX. yüzyıl Latin Amerika Şiiri dosyası derginin ilk sayfalarında karşımıza çıkarken, derginin kapağındaysa, çağdaş Rus kültürünün efsaneleşmiş başlıca figürü Vladimir Visotski yer alıyor. Bugüne değin Türkiye’de hakkında pek konuşulmamış, çok az sayıda insanın dinlediği bu önemli ozan üzerine seçilmiş şiir/şarkı sözlerinden oluşan geniş bir dosya hazırlanmış. Ayrıca, dergideki karekodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden yayınevinin Youtube sayfasındaki Vladimir Visotski çalma listesini dinlemek mümkün: www.shorturl.at/cfwW4.Dergiye Idefixe'den ulaşabilirsiniz. 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Somut olmayan kültürel miras online sergisi açıldı

						
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye’nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydedilen 18 somut olmayan kültürel miras unsurunun, Türkçe ve İngilizce olarak kısaca tanıtıldığı online sergi, https://aregem.ktb.gov.tr/TR-243105/somut-olm-kult-miras-online-sergisi.html adresinde izlenime sunuldu.

						
					

					

					

										

					

						
Margaret Atwood’un hikâyesi sinemaya uyarlanıyor

						
Ratcatcher ve We Need To Talk About Kevin gibi filmlere imza atan yönetmen Lynne Ramsay, The Handmaid’s Tale’ın (Damızlık Kızın Öyküsü) yazarı Margaret Atwood’un bir kısa hikâyesinden uyarlanacak bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı.

						
					

					

					

										

					

						
Türkiye’nin beş kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedildi

						
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UNESCO’ya sunulan ve dünya mirası olmanın ilk adımı olan geçici listeye Türkiye’den beş yeni kültür varlığı daha eklendi.

						
					

					

					

										

					

						
En çok ziyaret edilen sanal müzeler

						
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan müzeleri yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulaması ile Türkiye’nin en büyük 13 müzesi 810 bin 410 kez ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sanal müze uygulamasında tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, en çok ilgi gören yer oldu.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Somut olmayan kültürel miras online sergisi açıldı

					

				

				
				

					
Pathos’un yeni sayısı çıktı

					

				

				
				

					
Margaret Atwood’un hikâyesi sinemaya uyarlanıyor

					

				

								
				

					
Türkiye’nin beş kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedildi

					

				

								
				

					
En çok ziyaret edilen sanal müzeler

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Karadeniz yerleşkelerini tabiat biçimlendirir

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Mim Kemal Öke'den efsanevi bir karakterin romanı: Biat

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Siyaset Bilimi Profesörü Mim Kemal Öke’nin tarihi romanı Biat - Bir Turgut Reis Hikâyesi, okuyucularıyla buluştu. Adından da anlaşılabileceği gibi romanın ana ekseninde, yazarın çocukluğundan bu yana “kahramanı” ve “rol modeli” olarak nitelediği, deniz korsanlığından Osmanlı döneminde “Akdeniz leventleri kaptanlığına” kadar yükselen Turgut Reis’in yaşamöyküsü yer alıyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kişinin kendisi olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya karar verdiği o an, modern edebiyata göre bir kahramanlık sergilediği andır. Kişi bu kahramanlığa ulaşmak için evinden çıkıp bir yolculuğa atılır. Yolculuk boyunca başından türlü felaketler geçer. Her felaket, yolun sonunu getirebilmek için aslında bir duraktır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Dünyasizlar: Post Modern Bi̇r Harut İle Marut Masali
						
					
					
				

																

						3 - Umutsuz Bir Gelecek Tasavvuru: The Irishman, Marvel, Joker
						
					
					
				

																

						4 - İroni’nin İlham Verici Yıkıcılığı
						
					
					
				

																

						5 - İyisiyle Kötüsüyle Kötülük
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap