Pathos’un yeni sayısı çıktı

Yayın hayatının ikinci yılına giren dönemsel edebiyat, sanat ve felsefe yayını Pathos’un dördüncü sayısı mart ayının son haftasında yayınlandı. XX. yüzyıl Latin Amerika Şiiri dosyası derginin ilk sayfalarında karşımıza çıkarken, derginin kapağındaysa, çağdaş Rus kültürünün efsaneleşmiş başlıca figürü Vladimir Visotski yer alıyor. Bugüne değin Türkiye’de hakkında pek konuşulmamış, çok az sayıda insanın dinlediği bu önemli ozan üzerine seçilmiş şiir/şarkı sözlerinden oluşan geniş bir dosya hazırlanmış. Ayrıca, dergideki karekodu okutarak ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden yayınevinin Youtube sayfasındaki Vladimir Visotski çalma listesini dinlemek mümkün: www.shorturl.at/cfwW4.Dergiye Idefixe'den ulaşabilirsiniz.
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