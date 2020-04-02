Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, belgesellerini çevrimiçi erişime açtı. Pawlikowski’nin “From Moscow to Pietushki”, “Dostoevsky’s Travels”, “Serbian Epics”, “Tripping With Zhirinovsky” gibi yapımları yayımlanan belgeseller arasında yer alıyor. Pawlikowski, yönetmenlik kariyerine Britanya televizyonları için çektiği belgesellerle başlamış, uluslararası alanda adını çektiği ikinci uzun metraj kurmaca filmi “Last Resort” ile duyurmuştu. BAFTA başta olmak üzere birçok önemli ödüle değer görülen yönetmenin 2013 yapımı filmi “Ida” ise Akademi Ödülleri’nde yabancı dilde en iyi film dalında Oscar ödülü kazandı. Pawlikowski, 2019 yılında çektiği “Cold War” ile Akademi Ödülleri’nde yabancı dilde en iyi film ve en iyi yönetmen kategorilerinde yarıştı ve Cannes Film Fesivali’nde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Pawlikowski’nin filmlerini izlemek için https://vimeo.com/user20670040 tıklamanız yeterli.
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