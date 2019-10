Quentin Tarantino roman yazıyor

Hollywood’un büyük ismi Quentin Tarantino geçtiğimiz ay vizyona giren 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood üzerine konuştuğu bir söyleşide, şu sıralar bir roman üzerine çalıştığını söyledi. 10. filmiyle yönetmenliğe veda edeceğini açıklayan yönetmen şimdilik yeni bir film üzerine çalışmayı rafa kaldırmış durumda. Tarantino’nun romanı savaştan döndükten sonra Hollywood sinemasıyla hayal kırıklığına uğrayan bir İkinci Dünya Savaşı gazisi hakkında. Savaşta çokça kanlı olay yaşayan asker, eve döndüğünde artık Hollywood yapımlarının eskisi gibi ilgisini çekmediğini keşfediyor. Hatta bu filmleri çocukça buluyor. Böylece ilk defa yabancı filmler izlemeye başlıyor. Kurosawa ve Fellini gibi. Bu filmleri anlasa da anlamasa da izlemeye devam ediyor.