Refik Halid Karay’ın Memleket Yazıları bir araya getirildi

Memleket Hikâyeleri’nin unutulmaz yazarı Refik Halid Karay’ın, 1938-1965 yılları arasında dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayımlanan eserleri, Memleket Yazıları serisiyle yeniden hayat buldu. İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan, Karay’ın keskin kalemini ve dilin gücünü ortaya çıkardığı 18 kitaplık Memleket Yazıları serisi, yazarın Tan, Akşam, Yeni İstanbul, Zafer gibi dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayımlanan eserlerinden oluşuyor. Memleket Yazıları, Türkiye tarihinin en hareketli döneminde memleketin geçirdiği siyasi, kültürel, kentsel dönüşümler konusunda Refik Halid’in neler düşündüğü, Osmanlı geçmişini nasıl değerlendirdiği ve hatırladığı, tek parti iktidarı sırasında ve demokrasinin tesis edilmeye çalışıldığı yıllarda memleket gündemine nasıl baktığını daha iyi anlama imkânı sunuyor. Hep İstanbul adlı kitap ile başlayan seri, Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra Anadolu’da, Edebiyatı Öldüren Rejim, Mutfak Zevkinin Son Günleri, Pek İyi Hatırlarım, Doğuştan Kadıncıl, Bu Gazeteciler, Ağaç ve Ahlak, Türkçenin Tadı ve Ahengi, Bir Denizden Bir Denize, İnsanlık Halleri Huy Arabeskleri, Karga Bana Dedi ki, Güzel Sanat Suçları, Cihangir Dalkavuğu Tarih, Elli Yıl Önceki, Taklitten Adete Gündelik Hayat, Sulhte Cimri Harpte Müsrif ile devam ederek Atatürk’e Eğilen Bir Sürgün kitabıyla tamamlanıyor.