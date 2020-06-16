Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    16-06-2020

						
Refik Halid Karay’ın Memleket Yazıları bir araya getirildi

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Memleket Hikâyeleri’nin unutulmaz yazarı Refik Halid Karay’ın, 1938-1965 yılları arasında dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayımlanan eserleri, Memleket Yazıları serisiyle yeniden hayat buldu. İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan, Karay’ın keskin kalemini ve dilin gücünü ortaya çıkardığı 18 kitaplık Memleket Yazıları serisi, yazarın Tan, Akşam, Yeni İstanbul, Zafer gibi dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayımlanan eserlerinden oluşuyor. Memleket Yazıları, Türkiye tarihinin en hareketli döneminde memleketin geçirdiği siyasi, kültürel, kentsel dönüşümler konusunda Refik Halid’in neler düşündüğü, Osmanlı geçmişini nasıl değerlendirdiği ve hatırladığı, tek parti iktidarı sırasında ve demokrasinin tesis edilmeye çalışıldığı yıllarda memleket gündemine nasıl baktığını daha iyi anlama imkânı sunuyor. Hep İstanbul adlı kitap ile başlayan seri, Kırk Yıl Evvel Kırk Yıl Sonra Anadolu’da, Edebiyatı Öldüren Rejim, Mutfak Zevkinin Son Günleri, Pek İyi Hatırlarım, Doğuştan Kadıncıl, Bu Gazeteciler, Ağaç ve Ahlak, Türkçenin Tadı ve Ahengi, Bir Denizden Bir Denize, İnsanlık Halleri Huy Arabeskleri, Karga Bana Dedi ki, Güzel Sanat Suçları, Cihangir Dalkavuğu Tarih, Elli Yıl Önceki, Taklitten Adete Gündelik Hayat, Sulhte Cimri Harpte Müsrif ile devam ederek Atatürk’e Eğilen Bir Sürgün kitabıyla tamamlanıyor.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Pat Barker’dan İlyada Destanı’na farklı bir bakış açısı

						
İlyada ve Odysseia destanlarının edebi olarak yeniden yorumlandığı Ben, Kirke ve Akhilleus’un Şarkısı’ndan sonra, zincirin üçüncü halkası da İthaki okurlarını bekliyor: Pat Barker’dan Kızların Suskunluğu / Silence of the Girls. Guardian’ın, “21.

						
					

					

					

										

					

						
Ernest Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayınlandı

						
Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in otobiyografik nitelikli öyküsü “Pursuit As Happiness” yayımlandı. New Yorker dergisinin son sayısında yayımlanan “Pursuit As Happiness” dev bir kılıçbalığının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Öykü Hemingway’in ünlü “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı romanını anımsatan bir içeriğe sahip.
 

						
					

					

					

										

					

						
Nuri Bilge Ceylan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu 

						
Dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali olan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin bu yılki jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
Monterroso’nun öyküleri ilk kez Türkçede

						
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) Latin Amerika edebiyatında Boom kuşağının en önemli yazarlarından Augusto Monterroso’nun “Toplu Eserler ve Diğer Hikâyeler” isimli kitabını Türkçe’de ilk kez yayımlıyor. Monterroso’nun kaleme aldığı sıra dışı öyküler, mizah ile yepyeni anlatım biçimlerini buluşturuyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Pat Barker’dan İlyada Destanı’na farklı bir bakış açısı

					

				

				
				

					
Refik Halid Karay’ın Memleket Yazıları bir araya getirildi

					

				

				
				

					
Ernest Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayınlandı

					

				

								
				

					
Nuri Bilge Ceylan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu 

					

				

								
				

					
Monterroso’nun öyküleri ilk kez Türkçede

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Ekrem Demirli: ''Kuşeyri, ilahi kitaba 'Sevgilinin Mektubu' gibi bakıyordu''

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Eve Dönmenin, Evi Bulmanın Yolu: İkinci Hayat

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Amerikan psikolojisi ve varoluşçu psikoterapinin önde gelen isimlerinden Rollo May, Yaratma Cesareti adlı o pek ünlü kitabında, modern-kapitalist sarsıntı çağının bizleri bir şeyler yapmaya, üstelik yeni bir şeyler yapmaya çağırdığından bahseder.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Pusulamız Kitaplar
						
					
					
				

																

						2 - HER İNSAN BİR ÂYET 
						
					
					
				

																

						3 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						4 - Dünyasizlar: Post Modern Bi̇r Harut İle Marut Masali
						
					
					
				

																

						5 - Umutsuz Bir Gelecek Tasavvuru: The Irishman, Marvel, Joker
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap