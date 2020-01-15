Sarah Jio’nun yeni kitabının kapağını sevenleri belirliyor

Sarah Jio’nun Türk okurlarına ithaf ettiği yeni kitabı “Acı Tatlı Hayat Hikayem”, Pena Yayınları etiketiyle yakın zamanda raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Romantik edebiyatın çok satan popüler ismi Jio’nun yeni kitabının kapağını sevenleri belirleyecek. Pena Yayınları’nın Instagram hesabı üzerinden yapılacak ve bir hafta sürecek oylamada okurlara sunulacak seçeneklerden en çok oyu alacak olan tasarım Sarah Jio’nun yeni kitabı “Acı Tatlı Hayat Hikayem”in kapağı olacak.
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