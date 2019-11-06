Şiir bir tanışmadır…

Şair-yazar Haydar Ergülen’in toplam sekiz haftalık Online Şiir Atölyesi 24 Kasım’da başlıyor. 24 Kasım-12 Ocak tarihleri arasında toplam 16 saat olacak Online Şiir Çalışmaları’nda her hafta bir başlık üzerine çalışılacak. Program şubölümlerden oluşuyor:
Neden şiir okuruz, yazarız, bir şiiri sevme nedenlerimiz…
Soneden gazele, baladdan nefese, eskiden yeniye, Garip’ten İkinci Yeni’ye günümüze şiir…
Şiir edebiyat mıdır? Şiir bir ihtiyaç mıdır?
Şiirin konuları, temaları. Şiirin kavramları.
Şiirin kaynakları. Şiirsel esin.
Görsel şiir. Şiirde ironi.
Günümüzde şiir. Şiir yayımlamak.
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