Polisiye ve gerilim severlerin yakından tanıdığı, birçok kitabı New York Times çoksatanı olan dünyaca ünlü yazar Tess Gerritsen İstanbul’a geliyor. Doğan Kitap’ın 20. yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Tess Gerritsen, 9 -10 Kasım’da saat 14.00’te TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. Türk okurların da yakından takip ettiği Gerritsen, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Gece Gelen’in de lansmanını yapacak. California Üniversitesi’nden tıp diploması alan Gerritsen, New York Times’ın çok satanlar listesine giren Hasat’la dünya çapında başarı kazanmıştı. Yazarın Kemik Bahçesi, Mefisto Kulübü, Ruh Koleksiyoncusu, Buz Gibi Soğuk, Sessiz Kız, Kayıp Kızlar, Çırak , Günahkâr, İkiz Bedenler, Bir Sırrım Var, Rehine adlı romanları ve Ucubeler ile İsimsiz Ceset adlı öyküleri Doğan Kitap tarafından yayımlandı ve büyük okur kitlelerine ulaştı.
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