Türk Kızılay’ın dergisinin yeni adı: “1868”

Türkiye’nin ilk kurumsal dergilerinden biri olan Türk Kızılay dergisi, yayım hayatına kısa bir süre ara verdikten sonra, yeni bir solukla yeniden Türk halkının beğenisine sunuldu. Türk Kızılay’ın dergisinin yeni adı ise 1868 oldu.

15 Eylül 1921 tarihinde yayımlanmaya başlayan Türk Kızılay dergisi o zamanki adıyla Hilâl-i Ahmer Mecmuası olarak raflardaki yerini almıştı. O tarihten bugüne Cumhuriyetimize tanıklık eden dergi, bir yandan Kızılay’ın faaliyetleri hakkında haberlere yer verirken, bir yandan da afet, kan, ilkyardım, sivil savunma konularında halkın bilinçlenmesinde önemli bir rol oynadı. 2019 Kasım ayındaki özel sayısıyla tekrar yayın hayatına başlayan ve adı kuruluş tarihinden hareketle 1868 olan Türk Kızılay’ın yeni dergisi bu kez farklı bir konseptle ele alındı. 1868 adıyla yayımlanmaya başlayan dergi, 10 bin adet basılıyor ve ayda bir olarak yayımlanıyor. Bayilerde 10 TL olarak satışa sunulan derginin içeriğinde özel dosyalar ve haberler, ünlü simalar ile yapılan röportajlar, köşe yazıları, tarih, sağlık, spor, gezi, kültür-sanat sayfaları yer alıyor. Dergi bu yönüyle, “renksiz” bir kurum dergisi olmaktan öte, herkesin keyifle okuyabileceği bir format ilgililerin beğenilerine sunuluyor.