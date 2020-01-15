Türk kültürü Türk Kültür Ajandası ile tanıtılacak

Yunus Emre Enstitüsü, 2020 yılına özel, Türk kültür ögelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı “Türk Kültür Ajandası” hazırladı. “Türk Kırmızısı” ve “Saray-ı Hümayun” temalarıyla, Enstitü uzmanlarının bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan ajanda, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda düzenlenen sergiyle tanıtıldı. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, serginin açılışında yaptığı konuşmada Enstitünün temel amacının yurt dışında Türk kültürünü tanıtmak olduğunu, ajandada da mimariden giyim ve iletişim tarzına kadar birçok alandan örnekleri bir araya getirdiklerini söyledi. Türk Kültür Ajandası’nın kapağında Osmanlı ciltçiliğinde yaygın olan deri cilt ve mıklep kullanıldı. Ön kapak üzerinde Topkapı Sarayı’nın sembol yapılarından “Babüsselam”ın baskısı yer aldı. Türkçe ve İngilizce anlatımların yer aldığı ajanda, Türk kültürünü yansıtan çeşitli konular ile Türk motifleri ve sembollerinin anlamlarına yer verilerek “Türkiye'nin kültür mirasının küçük bir albümü” olarak hazırlandı.
Haber
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Sarah Jio’nun Türk okurlarına ithaf ettiği yeni kitabı “Acı Tatlı Hayat Hikayem”, Pena Yayınları etiketiyle yakın zamanda raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Romantik edebiyatın çok satan popüler ismi Jio’nun yeni kitabının kapağını sevenleri belirleyecek.
Çağrıştırdıklarıyla bile içimizi üşüten kış geldiyse şimdi teselliyi kitaplarda bulmanın tam zamanı. Böyle düşünen New Yorklular da kışın kasvetinden kitapların sayfalarına gömülerek kurtulmak istemişler. Geçtiğimiz günlerden New York Halk Kütüphanesi’nin yayınladığı “en çok ilgi gören kar kitapları” listesi de bunun bir göstergesi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 14-18 Ocak tarihleri arasında “Klasikler Haftası”nda 55 temsille Ankara seyircisiyle buluşuyor.
Spor yaparken, trafikte beklerken, yemek hazırlarken, farklı gündelik aktivitelerle ilgilenirken Sesli Kitap uygulamasını kullananların sayısı her geçen gün artıyor. 2019 yılında, Storytel üzerinden Türkiye’de toplam 4 milyon 54 bin 400 saat sesli kitap dinlendi.
Yeni yorum gönder