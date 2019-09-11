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    11-09-2019

						
Türkiye’nin ilk öykü app’i #TrendekiYabancı yayında 

						

							
							

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Trendeki Yabancı, her ay yayımlanan bir öykü dergisi olarak yayın hayatına başladı. Türkiye’nin ilk öykü app’i olan uygulama basılmıyor, gazetecide-kitapçıda bulunmuyor, doğrudan telefona geliyor. Uygulamayı indirip her sayıda yayımlanacak 20 öyküyü okuyabilir, beğendiğiniz kısımlarının altını çizip paylaşabilirsiniz. Dergiye abone olunduğunda her sayının içeriği çevrimdışı da okunabiliyor. #TrendekiYabancı’nın ilk sayısında öyküsü olan yazarlar: Berkan M. Şimşek, Blair Lee, Bülent Ayyıldız, Devrim Kunter,  Donna Miscolta, Ezgi Polat, Fatih Külahçı, Fatma Nur Kaptanoğlu, Ferit Edgü, Hakan Toker, Hikmet Hükümenoğlu, Juan José Millas, Katharine Weber, Mary Renzi, Mevsim Yenice, Müge İplikçi, Onur Akyıl, Orçun Ünal, Süreyyya Evren, Zeynep Kaçar. #TrendekiYabancı, App Store ve Google Play Store’da yayında.
						

						

						
						
												

							
							

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“Parçalanmalar” 

						
Türk edebiyatının yeni kuşak seslerinden üç kadın yazar 28 Eylül Cumartesi Minoa Kitabevi’nde okurlarıyla buluşuyor. Kanayak kitabının yazarı Gamze Arslan, Ay Eskir Gün Işırken’in yazarı Fadime Uslu ve Bilinmeyen Sular’ın yazarı Mevsim Yenice’nin katılacağı etkinlikte üç yazarla Melike Koçak moderatörlüğünde “Parçalanmalar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. 
 

						
					

					

					

										

					

						
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın klasik eseri Gulyabani, yeni sezonda Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak oyunun orta oyunu tadında, az dekorlu olması ve seyircilerin de zaman zaman oyunun içinde yer alması hedefleniyor. İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbul’una götürecek oyun 4 Ekim’de sahnede. 
 

						
					

					

					

										

					

						
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir kahvehanede garsonluk yapan ortaokul mezunu 45 yaşındaki Mehmet Fatih Oflaz, yazdığı 11 romanla edebiyat dünyasındaki yerini aldı. Küçük yaşlardan itibaren yerli ve yabancı yazarlara ait çok sayıda kitap okuyarak bilgi dağarcığını zenginleştiren Oflaz, garsonluğun yanında adanın merkezinde ve Kaleköy’de kitaplarını satarak geçimini sağlıyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Türkiye’nin ilk öykü app’i #TrendekiYabancı yayında 

					

				

				
				

					
“Parçalanmalar” 

					

				

				
				

					
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani’si Devlet Tiyatroları’nda 

					

				

								
				

					
Hatay Meclis binası kültür-sanat merkezi oluyor 

					

				

								
				

					
Gökçeada’nın romancısından bir kitap alana bir çay bedava 

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
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(Ahmet Edip Başaran) Şiirin Söz Hakkı 

												

					

				

			

						

								
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HER İNSAN BİR ÂYET 

						
						


												
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Tam bir İstanbul çocuğu olan, Alaattin Karaca’nın tanımlamasıyla “üstünde başında, sesinde soluğunda ‘eski bir İstanbul’dan rayihalar taşıyan” yazar Cem Sancar 82 denemeden oluşan yeni kitabı “Her İnsan Bir Ayet’te çocukluğunun İstanbul’unu, şehrin sokaklarını, lezzetlerini, mevsimlerini insanlarını kendine özgü muzip diliyle anlatıyor.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Çocukken, Karadeniz’in insana sanki bir asır sürecek kadar uzun gelen ve kesilmeden yağan yağmurlarını izler, can sıkıntısından kurtulmak için kitaplara kaçardım. Yağmur yağdıkça, üzerime hikâyeler de yağardı aslında. Sahi, neye, neyimize yarardı hikâyeler.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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