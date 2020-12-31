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    31-12-2020

						
TYB'den "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları"na Ödül 

						

							
							

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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından ödüllendirilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" 2020 yılının son gününde açıklandı. 
 
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın katıldığı basın toplantısında Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kayıplar anıldı, sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Ayrıca 2021'in 'İstiklâl Marşı yılı' olarak açıklanmasından duyulan sevinç dile getirildi. 
 
2020 yılının ödüle değer görülen "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" şöyle listelendi: 
 
Üstün Hizmet Ödülleri: 
Prof. Dr. Yalçın KOÇ
Prof. Dr. Erol GÖKA
Mustafa Ruhi ŞİRİN 
 
Şiir:
Suavi Kemal YAZGIÇ, Bütün Ayrılıklar (Profil Kitap) 
 
Roman: 
Ayşegül GENÇ,  Kalbin Arka Odası (Muhit Kitap) 
 
Hikâye: 
Mustafa ŞAHİN, Gömleği Yalnız ( Yapı Kredi Yayınları) 
 
Deneme: 
Dursun ÇİÇEK, Benim Dağlarım (Muhit Kitap) 
 
Fikir: 
Tahsin GÖRGÜN, Osmanlı Düşüncesi (Tire Kitap) 
 
Araştırma: 
Hümeyra ÖZTURAN, Ethostan Ahlâka (Klasik Yayınları) 
 
İnceleme: 
İbrahim TELLİOĞLU, Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi (Bilge Kültür Sanat) 
 
Edebi Tenkit: 
İbrahim KAVAZ, Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirleri ve Şiirlerindeki Değişmeler (Kesit Yayınları) 
 
Hatıra: 
Emine IŞINSU,  Kendimden Kendime (Ihlamur Kitap) 
 
Gezi: 
Mehmet MAZAK,  Şehir Kokusu (Yeditepe Yayınları) 
 
Tercüme:  
Tahir ULUÇ, Taha Abdurrahman - Ahlâk Sorunsalı Batı Modernitesinin Ahlâki Eleştirisine Bir Katkı (Pınar Yayınları) 
 
Biyografi: 
Alim KAHRAMAN, Mehmet Akif Tutuşmuş Bir Yürek, Adanmış Bir Hayat (Büyüyen Ay) 
 
Çocuk Yayınları: 
Değerli Masallar (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları) 
 
Basın Fıkra: 
Hüzeyme Yeşim KOÇAK (Merhaba Gazetesi) 
 
Basın Fikir: 
Ahmet Doğan İLBEY  (Yenisöz Gazetesi) 
 
Basın Röportaj: 
Hale KAPLAN (Star Gazetesi) 
 
Basın Kültür Sanat: 
Saliha SULTAN (Karar Gazetesi) 
 
Dergi Yayıncılığı: 
Ay Vakti 
 
Türk Müziği: 
Ubeydullah SEZİKLİ, Evlâd-ı Fâtihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2 
 
Halk Kültürü: 
Ali IŞIK, Konya’da Kültürel Hayat (Çizgi Kitabevi) 
 
Elektronik Yayıncılık: 
fikircografyasi.com 
 
TV Belgesel: 
Zeynep KEÇECİLER, Anne Gidince (TRT Belgesel) 
 
TV Dizi: 
Gönül Dağı (TRT 1) 
 
Şehir Kitabı: 
Ekrem ÖZDEMİR,  Şehir ve Modern (İdealkent Yayınları) 
 
Radyo Programı: 
Mustafa Doğan DİKMEN, Musikiye Dair (TRT Nağme) 
 
Yayıncılık Kamu: 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları   
 
Yayıncılık Özel: 
Ketebe Yayınları
						

						

						
						
												

							
							

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