TYB'den "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları"na Ödül

Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J. R. R. Tolkien’in ailesiyle birlikte 1930’dan 1947’ye kadar yaşadığı Oxford’taki iki katlı ev geçen sene satılığa çıkarıldı. İngiltere’nin mimari veya kültürel açıdan özel öneme sahip yapılara verdiği Mavi Plak’a da sahip olan evin bir kültür merkezine dönüşmesi için ise ciddi bir kampanya başlatıldı.