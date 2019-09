Venedik Film Festivali’nde edebiyat uyarlamaları

Bu yıl 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 76. Venedik Film Festivali, sinemanın usta isimlerinin geçit töreni oldu. Festivalin açılışı Shoplifters filmiyle geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödülünü kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yeni filmi The Truth ile gerçekleşmişti. Festivalin kapanışı ise Giuseppe Capotondi’nin yönettiği The Burnt Orange Heresy ile yapılacak. Jürinin başkanlığını Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in üstlendiği festival edebiyat uyarlamalarıyla da dikkat çekiyor. Altın Aslan ödülü için yarışacak 21 filmin arasında iki roman uyarlaması yer alıyor. Bu filmlerden bir tanesi Pietro Marcello’nun imzasını taşıyan Jack London’ın kült eserinden uyarlanan Martin Eden diğeri ise Václav Marhoul’un yönetmen koltuğunda oturduğu Jerzy Kosinski’nin ünlü kitabı The Painted Bird (Boyalı Kuş).