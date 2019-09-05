Yerdeniz Serisi ikinci kez diziye uyarlanıyor

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Ursula K. LeGuin’in tüm zamanların en popüler eserlerinden Yerdeniz serisi A24 tarafından televizyona uyarlanacak. Dizinin yapımcı Nightcrawler ve Michael Clayton gibi yapımlarla tanınan Jennifer Fox. Fox, ölümünden kısa süre önce Ursula K. LeGuin ile görüşmüş ve onun da onayını almış. 1968-2001 arasında yayımlanan Ursula K. LeGuin’in toplam altı kitaptan oluşan seri sırasıyla Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Tehanu, Yerdeniz Öyküleri ve son kitap Öteki Rüzgâr'dan oluşuyor. Fantastik edebiyatın en önemli eserleri arasında yer alan Yerdeniz kitapları daha önce 2004 yılında SciFi kanalı tarafından bir mini diziyle televizyona uyarlanmış, ancak çok sevilmemişti.