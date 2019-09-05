Yerdeniz Serisi ikinci kez diziye uyarlanıyor

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Ursula K. LeGuin’in tüm zamanların en popüler eserlerinden Yerdeniz serisi A24 tarafından televizyona uyarlanacak. Dizinin yapımcı Nightcrawler ve Michael Clayton gibi yapımlarla tanınan Jennifer Fox. Fox, ölümünden kısa süre önce Ursula K. LeGuin ile görüşmüş ve onun da onayını almış. 1968-2001 arasında yayımlanan Ursula K. LeGuin’in toplam altı kitaptan oluşan seri sırasıyla Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Tehanu, Yerdeniz Öyküleri ve son kitap Öteki Rüzgâr'dan oluşuyor. Fantastik edebiyatın en önemli eserleri arasında yer alan Yerdeniz kitapları daha önce 2004 yılında SciFi kanalı tarafından bir mini diziyle televizyona uyarlanmış, ancak çok sevilmemişti.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Bu yıl 28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 76. Venedik Film Festivali, sinemanın usta isimlerinin geçit töreni oldu. Festivalin açılışı Shoplifters filmiyle geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödülünü kazanan Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın yeni filmi The Truth ile gerçekleşmişti.
SALT sezonu fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak ile yapıyor. Sanatçının 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan kapsamlı sergi SALT Beyoğlu ve Galata’da bugün açılıyor.
2019 Türkiye Rusya karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı faaliyetleri kapsamında Moskova Devlet Çaykovski Konservatuarında faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar başlıklı bir sohbet programı düzenledi.
Rüzgârın bizi götürdüğü yerde sadece sesin kalıcı olacağına inandığı için şiir yazan, şiir yazmasa yaşayamayacağına inanan modern İran şiirinin öncülerinden Furuğ Ferruhzad “ağaçların soyundanım ben” diyordu: “ben çıplağım, çıplağım, çıplak / sevgi sözleri arasındaki sessizlikler gibi çıplak / ve bütün yaralarım aşktandır / aşktan, aşktan, aşktan...” Şiirleriyle yaşadığı zamanın ötesinde, öncü
Yeni yorum gönder