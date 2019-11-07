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    07-11-2019

						
YKY’de her ay bir polisiye film

						

							
							

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YKY Loca’da her ay bir polisiye film gösteriliyor. Filmler polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Ahmet Ümit tarafından seçiliyor. Gösterimin ardından yazar okurlarıyla film, sinema-edebiyat ilişkisi ve kendisinin sinemadan nasıl beslendiği üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Seçkinin ilk filmi, Yedi (Seven). Gerek konusu, gerekse kurgusu ve teknik özellikleriyle gerilim/polisiye türünü derinden etkilemiş olan, başrolünde Brad Pitt’in olduğu, David Fincher imzalı film türün klasikleri arasındaki yerini çoktan aldı. “Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları” kapsamında düzenlenen film gösterimi, 12 Kasım Salı günü 18.30’da Loca’da. 
						

						

						
						
												

							
							

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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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