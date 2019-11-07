YKY’de her ay bir polisiye film

YKY Loca’da her ay bir polisiye film gösteriliyor. Filmler polisiye edebiyatın önemli isimlerinden Ahmet Ümit tarafından seçiliyor. Gösterimin ardından yazar okurlarıyla film, sinema-edebiyat ilişkisi ve kendisinin sinemadan nasıl beslendiği üzerine kısa bir söyleşi yapacak. Seçkinin ilk filmi, Yedi (Seven). Gerek konusu, gerekse kurgusu ve teknik özellikleriyle gerilim/polisiye türünü derinden etkilemiş olan, başrolünde Brad Pitt’in olduğu, David Fincher imzalı film türün klasikleri arasındaki yerini çoktan aldı. “Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları” kapsamında düzenlenen film gösterimi, 12 Kasım Salı günü 18.30’da Loca’da.
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