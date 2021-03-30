Yüzüklerin Efendisi’ne Tolkien’den yeni çizimler

Yüzüklerin Efendisi serisi ve Orta Dünya anlatısıyla dünyaca üne kavuşan J.R.R. Tolkien’in keşfedilen metinleri kadar çizimleri de merak ediliyor.
Tolkien’in kitabı yazarken çizdiği ve1954’teki ilk baskıda kullanılan çizimler 67 yıl sonra ilk kez Yüzüklerin Efendisi’nde yer alacak. Ekim ayında yayımlanması planlanan yeni edisyonda otuz çizim bulunacak.
Yüzüklerin Efendisi’nin orijinal baskısında sadece iki çizimi bulunan Tolkien’in, çizim eğitimi bulunmuyor. Hobbit için de eskiz çalışmalarında bulunan yazarın bu çizimleri kitabın heyecanlı atmosferine hizmet ediyor.
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