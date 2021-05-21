Z Dergisi kütüphane kültürüne odaklanıyor

Kültür Sanat Şehir dergisi Z, 5. kez okur karşısında. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayımlanan tematik dergi, “kütüphane” konusunu mercek altına alıyor. 508 sayfa boyunca insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden günümüze kadar farklı kültürlerde kütüphanenin seyri, kütüphanenin unsurları, kütüphaneciler, kütüphane sahipleri ve kütüphane literatürü inceleniyor.

İlk sayısından itibaren ansiklopedik disiplinle hazırlanan Z, Zeytinburnu’nun kültürel kimliğini oluşturan değerlerden yola çıkarak temalar hazırlıyor. Z, 1. sayısında tıbbî bitkiler konusuna ciddi bir ivme kazandırmış olan Zeytinburnu Tıbbî Bitkiler Bahçesi’ni temel alarak ‘Bitki Ressamlığı’; 2. sayısında, ilçenin şifa menbaı ayazma, çeşme ve sebillerine atıfla ‘Su ve Şifa’; 3. sayısında atçılığımızın kalbinin attığı Veliefendi’den hareketle ‘At’; 4. sayısında ise müzik tarihi açısından özel öneme sahip olan Yenikapı Mevlevihanesi’nden ilhamla ‘Müzik’ temasını işlemişti.