Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa > Kitap

			


			

			

			

				

				

					

					

						

						

						
Azizler ve haydutlar

						

						

														
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
													

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					

						

							
Güngörmüş bir ailenin kendi halinde çocuğu Bekir, devlette sakin bir liman aramaktadır. Fakat birtakım yanlış anlaşılmalar neticesinde kendisini Baca Temizleyicileri Konferansı’nın kelimenin tam anlamıyla “acayip” sekretaryasında bulur. Maruz kaldığı yoğun gündemde kaybolmamak için rahmetli büyükannesinden yardım istemekten başka çaresi yoktur. Konferans düzenlenebilecek midir, dünya barışının akıbeti ne olacaktır? Göbekli Teke, Alfons Cezmi, Kezban ve bakışsız bir kedi kara Kılbaz’ın tarassutu altında seyreden Bekir’e büyükannesi yardım edebilecek midir? Selman Bayer’den absürtlüklerle dolu bir kara komedi.
AZİZLER VE
HAYDUTLAR
Selman Bayer
KETEBE YAYINLARI
							


							Bu kitabı idefix'ten sayın alın
						

						

						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

							
					
				

			

					


  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Goncourt ödülü Jean-Paul Debois’ya verildi 

					

				

				
				

					
Hıfzı Topuz ile Melih Cevdet Anday’ı hatırlamak 

					

				

				
				

					
Mimesis Türkçede 

					

				

								
				

					
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

					

				

								
				

					
Fernando Aramburu, “Anayurt” ile Türkçede!

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Yunus Emre Tozal: Chicago’nun kütüphaneleri

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Türklerde Hayvan Sembolizmi

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Nobel en prestijli ödüllerden biri olarak biliniyor. Özellikle “Edebiyat” ödülleri her zaman yeni tartışmalara gebe. Nobel’i alan yazarlar kadar, aday gösterilip alamayan yazarlar da bu tartışmanın konusu. Hakkında bir borsa bile var biliyorsunuz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Dünyanın Yarası: Sâdık Hidayet!
						
					
					
				

																

						3 - Uzak Âlemlerin Yerlisi; Yu Hua!
						
					
					
				

																

						4 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						5 - Yavaşlığın Bestekârı; Milan Kundera
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap