Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
Anasayfa
Ana Sayfa > Kitap

			


			

			

			

				

				

					

					

						

						

						
Beckett

						

						

														
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
													

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					

						

							
Samuel Beckett pek tanınmayan İrlandalı bir yazarken, Wilfred R. Bion’la Londra’da gerçekleştirdiği bir psikanaliz tedavisinden yıllar sonra yirminci yüzyılın en büyük yazarlarından, Bion da psikanalizin en özgün kuramcılarından biri olacaktı. Yaratıcı sürece ilgi duyan psikanalist Didier Anzieu, bu tedavinin seyrini, girdiği çıkmazı, bir otoanaliz biçiminde yeniden ele alınışını ve bu aşamanın hem yazar üzerindeki tedavi edici etkisini hem de yazarda edebi açıdan nasıl bir verimliliğe yol açtığını anlatıyor. Anzieu’nün kitabı denemeden, klinik gözlemden, seyir defterinden ve biyografiden izler taşıyor.
BECKETT
Didier Anzieu
ÇEV: Nesrin Demiryontan
METIS KİTAP
							


							Bu kitabı idefix'ten sayın alın
						

						

						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

							
					
				

			

					


  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Bir tarihçi ve bir romancının 14. yüzyıl Anadolu’suna seyahati

					

				

				
				

					
Online Arapça kitap festivali başladı 

					

				

				
				

					
Pat Barker’dan İlyada Destanı’na farklı bir bakış açısı

					

				

								
				

					
Refik Halid Karay’ın Memleket Yazıları bir araya getirildi

					

				

								
				

					
Ernest Hemingway’in bilinmeyen bir öyküsü yayınlandı

					

				

				

			

			
									

				
Kulis

				

				
devamı

				
				

					

						
Ekrem Demirli: ''Kuşeyri, ilahi kitaba 'Sevgilinin Mektubu' gibi bakıyordu''

												

					

				

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Eve Dönmenin, Evi Bulmanın Yolu: İkinci Hayat

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Amerikan psikolojisi ve varoluşçu psikoterapinin önde gelen isimlerinden Rollo May, Yaratma Cesareti adlı o pek ünlü kitabında, modern-kapitalist sarsıntı çağının bizleri bir şeyler yapmaya, üstelik yeni bir şeyler yapmaya çağırdığından bahseder.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Deniz denildiğinde aklıma hep Küçük Kara Balık geliyor. Üstelik, Samed Behrengi’nin bu hüzünlü küçük öyküsü, yosunlarla kaplı bir kayadan göllere dökülen, oradan da nehir nehir denize açılan bir öyküdür. Elbette denizden daha fazlasını anlatır. Yine de büyük denizi özleyen küçük bir balık imgesi, insanın dünyadaki yolculuğunu anlatmada bana hep eşsiz bir metafor olarak görünmüştür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Pusulamız Kitaplar
						
					
					
				

																

						2 - HER İNSAN BİR ÂYET 
						
					
					
				

																

						3 - Dünyasizlar: Post Modern Bi̇r Harut İle Marut Masali
						
					
					
				

																

						4 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						5 - Umutsuz Bir Gelecek Tasavvuru: The Irishman, Marvel, Joker
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap