Türk mutfağı üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Priscilla Mary Işın, Bereketli İmparatorluk:Osmanlı Mutfağı Tarihi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun tarihi boyunca değişen, gelişen ve kendini sürekli yenilemeyi başaran yemek kültürü üzerinde duruyor. Orta Asya Türkleri, Abbasiler, Selçuklular ve Bizanslılar gibi Osmanlı mutfağının temelini oluşturan değişik yemeiçme geleneklerine genel bir bakışla başlayan kitap, bu zengin mutfak kültürünün etrafını saran adab-ı muaşeret kurallarına, aşçılara, lokantalara, kanunlara ve gıda ticaretine de yer vererek okurlarına panoramik bir bakış kazandırıyor.

BEREKETLİ İMPARATORLUK: OSMANLI MUTFAĞI TARİHİ Priscilla Mary Işın ÇEV: Ahmet Fethi Yıldırım Vakıfbank Kültür Yayınları