Max Brod, kuşku yok ki, Franz Kafka’nın en yakın arkadaşıydı. 1902’de tanıştılar, Kafka’nın Kierling Sanatoryumu’ndaki son günlerine dek dostlukları devam etti. Yıllar boyunca yazdıklarını, okuduklarını, aşklarını ve hastalıklarını mektuplar yoluyla paylaştılar. Bir Dostluk-Kafka- Max Brod Mektuplaşmaları kitabında bu yoğun mektuplaşmadan Max Brod’un seçip düzenledikleri bir araya getirilmiş. Mektuplar Kafka’nın pek görmediğimiz taraflarının yanı sıra, onun vasiyetine ihaneti dışında ülkemizde pek az tanınan Max Brod üzerine de bilgilenmemizi sağlayacak. Brod, Kafka’nın ölümünün ardından henüz yayınlanmayan eserlerinin yakılmasına dair vasiyetini yerine getirmemiş, hepsini yayınlamıştı. Bir Dostluk, Kafka çevirileriyle özdeşleşmiş değerli çevirmen Kâmuran Şipal’in tamamladığı son Kafka çevirisi.

BİR DOSTLUK-KAFKA-MAX BROD MEKTUPLAŞMALARI Franz Kafka ÇEV: Kamuran Şipal CEM YAYINEVI