İlber Ortaylı Eski Dünya Seyahatnamesi’nde okuyucuyu adeta bir belgeselin içine çekiyor. Selanik’ten Bakü’ye, Venedik’ten Tokyo’ya, Endülüs’ten Moskova’ya, Bosna’dan Mısır’a, Berlin’den Budapeşte’ye gerçekleşmiş gezilere ilişkin yazılar bizlere bugünün dünyasını doğru bir şekilde anlamamız için bir kapı aralarken, bir şehri gezip görmenin, o şehrin ait olduğu kültürü ve medeniyeti tanımakla anlam kazanacağını da ortaya çıkarıyor. Balkanlar ve Ortadoğu’nun eski havasını muhafaza ettiği günlerdeki gezileri içeren kitabın ismi de eski zamanlara hitaben özellikle seçilmiş.

ESKİ DÜNYA SEYAHATNAMESİ İlber Ortaylı Kronik Kitap