Akademisyen Fatih Altuğ, araştırma çalışmalarını yayınlamaya devam ediyor. Bu kez 1870’lerden 1950’lere varan Geçmiş Zaman Kedileri’nde hayvanların edebiyatta nasıl temsil edildiği sorusuna kedi hikâyeleriyle cevap veriyor. Ahmet Haşim’den Halit Ziya Uşaklıgil’e, Fatma Münire’den Osman Cemal Kaygılı’ya, Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan Ahmet Midhat’a uzanan metin derlemesinde şehir deneyimiyle kedi hikâyeleri iç içe geçiyor, böylece kitap, İstanbul sokaklarında ve konaklarında gezinen, insanlara refakat eden kedilerin rehberliğinde bir çeşit seyir defterine dönüşüyor. Kedilerle kurulan arkadaşlıklar ve kedilere yönelik düşmanlıklar, yoldaş ve tekinsiz kediler... Bu metinler yüz yıl öncesindeki insan kedi ilişkisinin serencamını da resmediyor.
GEÇMİŞ ZAMAN
KEDİLERİ - TÜRK
EDEBİYATINDAN KEDİ
METİNLERİ (1870-1950)
Fatih Altuğ
TURKUVAZ KİTAP